In Berlin ist es zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Heute Morgen (16. Dezember) ist das Aquarium "Sea Life" im Gebäude-Komplex "DomAquarée" explodiert. Dabei wurden unter anderem zahlreiche Fenster, sowie die Fassade des Gebäudes beschädigt. Die Straße vor dem Hotel wurde von der Polizei gesperrt.

Vielseitig genutzt

Zum "DomAquarée" in der Karl-Liebknecht-Straße in Berlin gehören auch Büro-Flächen, Geschäfte und Wohnungen. Der Gebäude-Komplex befindet sich in der Nähe des berühmten Alexander-Platzes, wo auch der Berliner Fernseh-Turm ist.

Straße gesperrt

Das Aquarium im Inneren des Gebäudes ist 16 Meter hoch und hatte 1.500 Fische zum Zeitpunkt des Unfalls. Die Karl-Liebknecht-Straße musste nach dem Unfall gesperrt werden. Die Feuerwehr soll mit mehr als 100 Einsatz-Kräften vor Ort gewesen sein.

Die genaue Ursache für den Unfall ist noch unklar und wird untersucht.