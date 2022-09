Am Freitag und Samstag (2. und 3. September) findet die Airpower 2022 in Zeltweg statt. Bis zu 300.000 Zuseher werden in der Steiermark erwartet.

Große Flug-Show

Die Airpower ist eine der größten Flug-Shows in Europa. Dabei kann man mehr als 200 militärische und nicht-militärische Flugzeuge betrachten. Diese sind nicht nur am Boden, sondern es gibt auch Kunstflug-Vorführungen in der Luft.

Die Airpower findet alle 3 Jahre auf dem Militär-Flughafen in Zeltweg statt. Veranstaltet wird die Airpower vom Bundesheer. An den Kosten beteiligen sich das Unternehmen Red Bull und das Land Steiermark. Jeden Tag gibt es ein Programm von 8 Stunden. Der Eintritt ist frei.

Kritik von Umwelt-Schützern

Es gibt viel Kritik von Umwelt-Schützern. Manche Politiker meinen, dass die Airpower nicht zeitgemäß sei. Unter anderem weil gerade Krieg in der Ukraine herrscht und weil die Veranstaltung schlecht für das Klima sei.

Aufgrund der Kritik möchte sich das Bundesheer klima-freundlicher verhalten.

Tipps zur Anreise

Es fahren zur Airpower in Zeltweg öffentliche Verkehrs-Mittel. Darunter eigene Busse und Sonderzüge. Fahrpläne und Buchungen findet man unter www.airpower.gv.at/anreise. Es stehen auch Parkplätze zu Verfügung, diese kosten 20 Euro für Autos pro Tag und 10 Euro für Motorräder. Die Tickets fürs Parken muss man sich im Voraus besorgen.