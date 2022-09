Am 31. August 1997 starb Lady Diana bei einem Auto-Unfall. Das ist 25 Jahre her. Sie wurde 36 Jahre alt.

Königliche Familie

Am 1. Juli 1961 wurde Diana Spencer geboren. Mehrere Jahre arbeitete sie als Kindergärtnerin in London. 1977 lernte sie Prinz Charles, den 1. Sohn von Queen Elizabeth, kennen. 4 Jahre später heirateten die beiden. Lady Diana bekam 2 Söhne: William und Harry.

Wohltätigkeit

Lady Diana setzte sich in verschiedenen sozialen Bereichen ein und für den Frieden. Sie setzte sich auch für ein Land-Minen-Verbot ein. Außerdem traf sie auch bekannte Personen wie Mutter Theresa und Nelson Mandela.

Im Jahr 1996 ließen sich Lady Diana und Prinz Charles scheiden. Seitdem war sie mit ihrem Freund Dodi Al-Fayed zusammen. Am 31. August 1997 kam Lady Diana bei einem Auto-Unfall in einer Unterführung in Paris ums Leben. Der Unfall passierte, weil sie von Paparazzi verfolgt wurde. Als Paparazzi werden sehr aufdringliche Fotografen bezeichnet, die Prominenten teilweise auflauern, sie verfolgen und ihre Privatsphäre verletzen.