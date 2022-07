Die Veranstalter der US Open haben bekanntgegeben, dass Dominic Thiem am berühmten Grand-Slam-Turnier in New York teilnehmen darf. 4 wichtige Tennis-Turniere werden als Grand-Slam-Turniere bezeichnet: Die Australian Open, die French Open, die US-Open und Wimbledon.

Im Jahr 2021 hatte sich Thiem schwer an der Hand verletzt und konnte lange nicht professionell Tennis spielen. Dadurch ist er in der Welt-Rangliste weit zurückgefallen. Somit könnte er eigentlich nicht am Grand-Slam-Turnier US Open teilnehmen.

Zuletzt war Dominic Thiem auf Platz 199 der Welt-Rangliste.