Das „Aiola-Living“ in der Grazer Schmiedgasse wird eröffnet

Vor einem Jahr sperrte das Mode-Haus Brühl in einem Haus in der Grazer Schmiedgasse zu. Nach einem Jahr Bau-Arbeiten wird in dem Haus das „Aiola-Living“ eröffnet. Die Umbau-Arbeiten kosteten 2 Millionen Euro.