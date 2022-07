Heute, 13. Juli, startet das Elevate-Festival in Graz. Es dauert bis 17. Juli. Das Elevate-Festival ist ein mehrtägiges Festival für zeitgenössische Musik, Kunst und Politik. Beim Elevate-Festival gibt es nicht nur Konzerte, sondern auch Workshops und Diskussionen über bestimmte Themen.

Fahnen am Schlossberg in Graz

Auf dem Grazer Schloss-Berg sind in den nächsten Tagen rote Fahnen zu sehen. Sie wurden von Künstlern aufgestellt, die am Elevate-Festival beteiligt sind. Auf den Fahnen sind die Logos von TikTok, Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, Whatsapp und Tumbler zu sehen. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie sehr die Social-Media-Dienste Einfluss auf unser Leben haben.

Umfangreiches Programm

Die Eröffnung des Elevate-Festival findet heuer im Leslie-Hof statt. Der Leslie-Hof ist ein schöner Innen-Hof im Grazer Joanneums-Viertel.

Die Veranstaltungen finden an mehreren Orten in Graz statt. Darunter zum Beispiel im Dom im Berg, im Park-House oder in der Post-Garage, um nur einige zu nennen. Eintritts-Karten für die einzelnen Veranstaltungen kann man zum Beispiel in den Verkaufs-Stellen von Ö-Ticket kaufen. Auch online gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um Eintritts-Karten zu kaufen.

Genauere Informationen zu den Eintritts-Karten und zum Programm findet man auf der Internet-Seite Elevate Festival 2022