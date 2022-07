Am heutigen Freitag, 8. Juli, wird auf der Mur-Insel Schach gespielt. Dabei spielen Grazer Bewohner vom linken und rechten Mur-Ufer gegeneinander. Das Mur-Ufer wird aus Sicht der Fließ-Richtung der Mur angegeben. Das bedeutet, dass sich am linken Mur-Ufer Bezirke wie Geidorf, Andritz und Jakomini befinden. Am rechten Mur-Ufer sind es Bezirke wie Lend, Gösting und Eggenberg.

Das gemeinsame Schach-Spielen beginnt um 14 Uhr. Jeder kann daran teilnehmen, egal wie gut er im Schach ist. Im Vordergrund soll das Gemeinsame und Soziale stehen.

Lange Geschichte

Organisiert wird das Schach-Spielen auf der Mur-Insel von der Grazer Schach-Gesellschaft. Das ist der älteste Schach-Verein Österreichs.