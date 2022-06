Das „Nova Rock“ ist ein großes Musik-Festival, das jedes Jahr stattfindet. Es treten dabei sehr viele bekannte Musik-Bands auf.

2 Jahre lang konnte das Musik-Festival „Nova Rock“ wegen der Corona-Situation nicht stattfinden. Am heutigen Donnerstag startet das Festival wieder. Es findet in Nickelsdorf im Burgenland statt. Das Festival ist bis auf ein paar wenige Rest-Karten ausverkauft. Man erwartet einen neuen Besucher-Rekord.

Sehr viele Musik-Bands

Auch heuer werden viele bekannte Bands beim „Nova Rock“ auftreten. Zum Beispiel „Evanesence“, „Rise Against“, „The Offspring“ oder „Placebo“, um nur einige wenige zu nennen. Es werden aber auch österreichische Bands dabei sein. Darunter sind zum Beispiel die Bands „Seiler und Speer“ und „Turbobier“.

Überschwemmungen wegen starkem Regen

Am Mittwoch gab es am Festival-Gelände starken Regen. Das Gelände war teils sogar überschwemmt. Doch nun sind alle Park-Flächen wieder offen. Es soll die ersten beiden Tage des Festivals nass und windig bleiben. Erst am Wochen-Ende soll es sonnig werden. Bis jetzt hatten die Gäste des Festivals aber kaum Probleme bei der Anreise.