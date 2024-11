Anfang November 2024 war ein Kaiser-Pinguin an einem Strand im Westen von Australien angekommen. Der Ort Denmark ist mehr als 3.400 Kilometer entfernt von seiner normalen Lebens-Umgebung. Tier-Experten berichten, dass es sich ein Kaiser-Pinguin noch nie so weit nördlich aufgehalten hat. Kaiser-Pinguine leben in der Antarktis, die mit Eis bedeckt ist. Es könnte sein, dass sich der Pinguin aufgrund einer Meeres-Strömung bis nach Australien verirrt haben könnte.

„Gus“ geht es gut

Der gestrandete Kaiser-Pinguin bekam den Namen „Gus“ und wird jetzt von einer Vogel-Pflegerin betreut. Nachdem er mit Unter-Gewicht angekommen war, wiegt er jetzt bereits wieder 23 Kilogramm.