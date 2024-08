Der Stubenberg-See in der Nähe von Hartberg hat eine Wasser-Temperatur von 29 Grad. Auch andere Seen in der Steiermark erreichen zurzeit hohe Temperaturen. Aufgrund der hohen Temperaturen vermehren sich Algen-Blüten sehr stark. Algen-Blüten sind keine echten Algen, sondern Bakterien. Diese Bakterien können zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen.

Bade-Seen werden ständig untersucht. Die Untersuchung übernimmt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).