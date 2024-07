Das israelische Militär hat am Samstag (20. Juli) Orte in der Hafen-Stadt Hodeida in Jemen angegriffen. Zuvor hatte die Militär-Gruppe Houthi aus dem Jemen die israelische Stadt Tel Aviv mit einer Drohne angegriffen. Die Houthi im Jemen greifen Israel immer wieder seit dem Beginn des Gaza-Krieges an. Die Houthi wollen damit die Palästinensische Bevölkerung im Gaza-Streifen unterstützen.

Hafen-Stadt angegriffen

Bei den israelischen Angriffen sollen mehrere Menschen getötet und über 80 Menschen verletzt worden sein. Im Hafen der Stadt Hodeida gab es nach den Bombardierungen mehrere Groß-Brände. Bei einer Bombardierung werden Bomben über einem Gebiet abgeworfen. Sie richten großen Schaden an.

Chaos im Jemen

Im Jemen gibt es seit 2014 einen Bürger-Krieg, bei dem die Houthi gegen die Gesamt-Regierung kämpfen. 8 von 10 Menschen im Jemen sollen auf Hilfe-Leistungen angewiesen sein. Im Jemen leben ungefähr 33 Millionen Menschen. Zum Vergleich: In Österreich leben etwas mehr als 9 Millionen Menschen.