Der US-amerikanische Schauspieler und Musiker Kiefer Sutherland wird am 31. Juli zum 1. Mal im Grazer Club „PPC“ spielen. Seit 2016 hat er mit seiner Band 4 Alben veröffentlicht.

Kiefer Sutherland ist vor allem als Schauspieler bekannt. Er spielte in Filmen wie „Stand By Me“, „The Lost Boys“, „Dark City“ oder „Melancholia“ mit. Besonders bekannt ist er für seine Rolle als „Jack Bauer“ in der Action-Serie „24“ bekannt. Sein Vater ist Donald Sutherland, der vor Kurzem verstarb.