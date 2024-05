Am Montag-Abend (6. Mai) war es wieder so weit. Die Met Gala fand wieder statt. Stars wie die Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira, die Schauspielerinnen Zendaya und Nicole Kidman, der Musiker Bad Bunny und der Schauspieler Chris Hemsworth waren vor Ort. Das Motto der Met Gala lautete „The Garden of Time“.



Die Met Gala findet jedes Jahr statt und ist eine Spenden-Veranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die Gast-Geberin ist die Chefin der Mode-Zeitschrift „Vogue“ Anna Vintour.