Am Montagabend war es wieder so weit, das Metropolitan Museum in New York verwandelte sich zum Promi-Treffpunkt. Stars wie die Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira, die Schauspielerinnen Zendaya und Nicole Kidman, der Musiker Bad Bunny und der Schauspieler Chris Hemsworth waren anlässlich der jährlichen Met-Gala zu Gast und feierten die Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung. Das heurige Motto lautete „The Garden of Time“ (Garten der Zeit), inspiriert von der gleichnamigen Kurzgeschichte des englischen Autors J.G. Ballard aus dem Jahr 1962.

Das waren die schönsten Roben des Abends

Proteste gegen Gaza-Krieg

Rund um das Museum kam es zu Protesten gegen den Gaza-Krieg. Ein Großaufgebot der Polizei verhinderte jedoch, dass die Demonstranten sich Zugang zu der weiträumig abgesperrten Gala verschaffen konnten. Bereits viele Stunden vor dem Spektakel hatten sich dutzende Schaulustige auf der Fifth Avenue versammelt, um einen Blick auf die Stars zu bekommen.

Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums, die traditionell am ersten Montag im Mai stattfindet. Oberste Gastgeberin der Benefiz-Gala ist Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift „Vogue“. Sie holt sich jährlich Superstars als Mitorganisatoren ins Boot, in diesem Jahr richteten die Gala unter anderem Zendaya oder Jennifer Lopez aus.

Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des „Costume Institute Benefit“ bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist. In diesem Jahr wurde mit der Gala die Ausstellung „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“ eröffnet, die Roben rund um die Themen Natur, Pflanzen und Tiere zeigt.