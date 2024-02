Die Met-Gala in New York City ist eine der glamourösesten Veranstaltungen des Jahres, Initiatorin und Vogue-Chefin Anna Wintour (74) lockt mit ausgefallenen Mottos zahlreiche Stars und Sternchen in die US-Metropole. Auch in diesem Jahr hat die 74-Jährige prominente Unterstützung, Sängerin Jennifer Lopez, Schauspielerin Zendaya, Marvel Star Chris Hemsworth und Musiker Bad Bunny betätigen sich bei der Gala als Mit-Ausrichterinnen.

Lustiger Gruppenchat

In einem lustigen Video verkündet Wintour das Planungsteam, in einem Gruppenchat bittet die Vogue-Chefin um ihre Mithilfe. Die Promis melden sich natürlich bereitwillig.

Die Gala findet traditionell am ersten Montag im Mai im Metropolitan Museum of Art statt. Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüminstitut des Metropolitan Museums. Die Einnahmen des „Costume Institute Benefit“ bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist.

Mit der Gala soll in diesem Jahr die Ausstellung „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“ eröffnet werden, hieß es vom Metropolitan Museum. Der Dresscode sei „The Garden of Time“ (Der Garten der Zeit).