Heute (8. März) wurde bekannt, dass Digitalisierungs-Staats-Sekretär Florian Tursky zurücktreten wird. Staats-Sekretärin Claudia Plakolm wird in Zukunft seine Aufgaben übernehmen. Florian Tursky ist ein Bürgermeister-Kandidat für die Gemeinderats-Wahl in Innsbruck (Tirol). Er möchte sich auf seine Kandidatur konzentrieren. Die Wahl findet am 14. April statt.