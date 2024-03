Nach 3 Monaten Pause startet die Formel 1 wieder in die Saison. Am 2. März kommt es zum 1. Rennen. 24 Rennen wird es zwischen März und Dezember 2024 geben. Neu dabei ist das Rennen im chinesischen Shanghai. Ende Juni gastiert die Formel 1 in Spielberg in Österreich.

Mit 21 Siegen bei 22 Rennen setzte sich in der vergangenen Saison Max Verstappen durch. Er gilt auch heuer wieder als großer Favorit auf den Weltmeister-Titel.

Im Fernsehen werden die Rennen unter anderem auf den österreichischen Sendern ServusTV und ORF übertragen.