Auftakt in Bahrain

Fünf Fragen zum Saisonstart: Wann fährt wieder ein Österreicher in der Formel 1?

In Bahrain kehrt die Formel 1 nach dreimonatiger Pause zurück. Max Verstappen ist erneut der große Favorit und peilt in Spielberg wieder den Heimsieg an. Fünf Fragen und Antworten zum Start der Saison.