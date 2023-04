Zur Wahl stehen die amtierende Partei-Chefin Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler. Zudem kann man online auch jene Möglichkeit wählen, keinen der 3 zu wählen. Das Ergebnis der Befragung soll frühestens am 22. Mai vorliegen. Die endgültige Entscheidung soll bei einem Parteitag am 3. Juni in Linz fallen.