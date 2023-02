Türkischer Präsident Erdogan reist ins Erdbebengebiet

Am Mittwoch ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in die vom Erdbeben betroffenen Gebiete in der Türkei gereist. Er will sich dort ein Bild von der Situation machen. Die Türkei und Syrien wurden am Montag von einem schweren Erdbeben getroffen. Die Zahl der Todesopfer ist am Mittwoch am Nachmittag auf mehr als 11.000 gestiegen.