Vertrauen in Polizei und Bundesheer in Österreich stark gestiegen

Die Österreicher und Österreicherinnen haben besonders viel Vertrauen in die Polizei und das Bundesheer. Das ergab der APA/OGM-Vertauensindex 2022. Er gibt an, wem die Menschen in Österreich vertrauen. Das Bundesheer nahm heuer am stärksten an Vertrauen zu. Das hängt laut OGM-Experten vor allem mit dem Krieg in der Ukraine zusammen.