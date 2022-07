Freispruch für Strache vom Vorwurf der Bestechlichkeit

Der ehemalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist am Landesgericht in Wien freigesprochen worden. Strache war wegen Bestechlichkeit angeklagt worden. Er soll dem ebenfalls angeklagten Unternehmer Siegfried Stieglitz einen wichtigen Job bei der Autobahn-Gesellschaft Asfinag besorgt haben. Stieglitz soll dafür Spenden an Vereine gezahlt haben, die der Partei FPÖ nahe stehen.