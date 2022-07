Wieder Unwetter und Muren in Teilen Österreichs

Gewitter und Starkregen haben am Donnerstag in Teilen Österreichs wieder für Überflutungen und Muren gesorgt. In Salzburg traten mehrere Bäche über die Ufer. Dabei wurden mehrere Häuser beschädigt, verletzt wurde niemand. Zudem wurden mehrere Straßen verschüttet. Auch in Tirol mussten Straßen wegen Murenabgängen vorübergehend gesperrt werden.