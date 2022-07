Die Überfälle fanden in Hard, Bregenz, Hörbranz und Bürs statt. Bei den Ermittlungen in Bürs fand die Polizei Hinweise auf ein Auto mit Bregenzer Kennzeichen, das schließlich zum Tatverdächtigen führte. In seiner Wohnung fand man Teile der Kleidung, die der Mann bei den Überfällen trug.