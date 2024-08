Einen traurigen Ausgang nahm Sonntagfrüh ein Arbeitsunfall in Gößl (Gemeinde Grundlsee): Ein 48-jähriger Landwirt wollte in steilem Gelände einen Wiesenstreifen rund um ein Wasserauffangbecken mit einer Sense ausmähen. Dabei dürfte der Mann jedoch ausgerutscht und unglücklich direkt auf die Sense gefallen sein. Dabei fügte er sich schwere Verletzungen am Oberschenkel zu.

Nachbar als Ersthelfer

Ein Nachbar hatte den Unfall zufällig beobachtet, leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen kam für den Landwirt jede Hilfe zu spät: Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz befanden sich ein Notarzt, das Rote Kreuz Bad Aussee, der Rettungshubschrauber C 99 und die Feuerwehr Gößl. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.