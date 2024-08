Ein 33-jähriger Motorradfahrer kam am Samstag gegen 12 Uhr auf der L 714 bei Landl in einer starken Linkskurve zu Sturz. Der Mann, der von Palfau kommend in Richtung Großreifling unterwegs war, prallte in weiterer Folge gegen die angrenzende Leitschiene.

Unfallursache

Dabei erlitt er der aus dem Bezirk Leoben stammende Lenker schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins UKH Graz gebracht werden. Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt.