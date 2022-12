Hat die KPÖ Graz an die Wand gefahren, Jonas Vogt?

In seinem aktuellen Buch "Der Kernöl-Kommunismus" geht Politikjournalist Jonas Vogt der Frage nach, was die KPÖ groß gemacht hat und wo ihre Schwächen liegen. Wir haben ihn gefragt: Wo sind die politischen Grenzen einer Politik, die mehr geben als nehmen will, wenn die finanzielle Ausgangslage schlecht ist.