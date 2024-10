„Femi-Fotze“. So wird die Feministin Donna vom Pick-Up Artist Pascal im Netz genannt. Die Serie „Bad Influencer“, (hier geht es zum Trailer) die am 8. November 2024 in der ARD Mediathek startet, hat ein erschreckend aktuelles Thema: Sexismus, Wut und Frauenhass auf den Sozialen Medien und auch, wenn die Serie als Satire gedacht ist, scheint sie entlarvend realistisch zu sein. Schauspielerin und Hauptdarstellerin Lia von Blarer (31) ist in der aktuellen Episode von fair&female zu Gast und wir sprechen über ihre Recherchen in der Welt der „Incels“, ihre persönlichen Erfahrungen als Schauspielerin mit dem Thema Sexualisierung und auch darüber, was die Algorithmen mit uns gesellschaftlich machen, wenn dort Emotionen, wie Wut, Hass und Empörung so sehr belohnt werden. Doch es geht gleichzeitig auch um die wichtige Funktion von Sozialen Medien, es geht um die Revolution durch #MeToo und darum, wie wir lernen können, die Ambivalenzen all dieser Phänomene besser auszuhalten.

Hier den Podcast mit Lia von Blarer gleich hören