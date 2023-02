Grabher bei Tennisturnier in Linz in 1. Runde gescheitert

Julia Grabher ist am Mittwoch in der ersten Runde des Linzer WTA-Tennis-Turniers "Upper Austria Ladies" gescheitert. Die Vorarlbergerin musste sich der US-Amerikanerin Madison Brengle mit 6:7 (2),2:6 geschlagen geben. Damit ist Österreich im Einzelbewerb des mit knapp 260.000 Dollar dotierten Events nicht mehr vertreten. Die bisher letzte ÖTV-Spielerin, die in Linz ein Match gewonnen hat, war Patricia Mayr-Achleitner im Jahr 2013.