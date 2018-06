Spanien reichte 2:2 gegen Marokko für Gruppe-B-Sieg

Spanien ist am Montag ins Achtelfinale der Fußball-WM in Russland eingezogen. Dem Weltmeister von 2010 reichte ein 2:2-Remis in Kaliningrad gegen Marokko um auch den Gruppe-B-Sieg zu fixieren, da Europameister Portugal gegen den Iran über ein 1:1 nicht hinauskam. Die mehr erzielten Tore gaben bei Punktegleichheit den Ausschlag für die Spanier, die es am Sonntag mit dem Gastgeber zu tun bekommen.