Marcel Hirscher heiratete Lebensgefährtin Laura auf Ibiza

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Das frisch getraute Ehepaar erwartet im September das erste Kind. Am 4. Juli wird Hirscher in Fuschl am See seine sportliche Zukunftsplanung bekanntgeben.