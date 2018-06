Facebook

Marccel Hirscher und seine Laura © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Stadtgemeinde Bad Aussee im steirischen Salzkammergut war am Wochenende Schauplatz der 83. Ordentlichen Länderkonferenz des Österreichischen Skiverbandes. Dabei wurde auch Marcel Hirscher für seine Leistungen von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel mit dem Großen Goldenen Sportehrenzeichen ausgezeichnet.

Im Rahmen der Veranstaltung plauderte der Skistar auch erstmals über seine Geheim-Hochzeit. So hat der Salzburger seinen Langzeitfreundin Laura Moisl vor wenigen Tagen auf Ibiza geehelicht. "Wir wollten eigentlich bei uns daheim in Annaberg heiraten. Aber dann wurde uns klar, für wie viel Aufsehen das sorgen würde. Darum haben wir uns im Endeffekt dafür entschieden, es im Geheimen auf Ibiza zu machen", so Hirscher.

Aus seinem Glück macht der Olympiasieger kein Hehl: "Ich bin sehr happy." Wenn wundert es, erwartet das Paar doch auch Ende September sein erstes gemeinsames Baby.