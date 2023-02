"Mit Omer Meir Wellber konnten wir eine herausragende Künstlerpersönlichkeit für die Kulturstadt Hamburg gewinnen", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Wellber habe gezeigt, dass er dafür brenne, Brücken zu bauen und auch neues Publikum für die klassische Musik zu begeistern. "Ich bin sicher, dass er gemeinsam mit dem Philharmonischen Staatsorchester auch in Hamburg neue Impulse setzen wird. Das Orchester, das sich unter Kent Nagano künstlerisch hervorragend entwickelt hat, wird auch bei ihm in besten Händen sein", so Brosda. Wellber ist derzeit auch Music Director des Teatro Massimo Palermo und künstlerischer Leiter des Toscanini Festivals.

Damit wird die künstlerische Leitung der Hamburgischen Staatsoper ab 2025 komplett neu besetzt. Bereits im vergangenen Jahr wurden Tobias Kratzer als neuer Opernintendant und Demis Volpi als neuer Ballettintendant vorgestellt. Volpi wird bereits zum 1. August 2024 die Nachfolge von John Neumeier antreten. Als Operndirektorin wird Bettina Giese, Direktorin am Brüsseler Opernhaus, in das Team kommen.

In einem ersten, der APA vorliegenden Statement zu seiner Ernennung wies Wellber auf Kooperationsmöglichkeiten zwischen den beiden Metropolen Wien und Hamburg hin: "Auf diesem Wege möchte ich mit meinen Wiener Kolleginnen und Kollegen - an erster Stelle natürlich die Intendantin der Volksoper Lotte de Beer - teilen, wie sehr ich mich freue, dass es die Gelegenheit dieses ungewöhnlichen Austausches geben wird. [...] Für mich kam Hamburg zum richtigen Zeitpunkt: Ich werde mich von Herbst 2025 an auf die beiden Hauptstandorte Hamburg und Wien, wo ich seit 2022 Musikdirektor der Volksoper bin, konzentrieren."

Er sehe musikalische Verbindungslinien, die er mit einer Zusammenarbeit der beiden Städte in neuen Projekten zum Klingen bringen wolle. So gebe es bereits ein erstes großes Vorhaben zwischen Wiener Konzerthaus und Hamburger Elbphilharmonie für die Saison 2025/26. Er freue sich auf den großen Musikstandort Hamburg, der nicht nur der Tradition, sondern auch der Avantgarde verpflichtet sei: "Das ist für mich gleichermaßen Ansporn, Herausforderung und Inspiration."

Auch Volksopernchefin Lotte de Beer zeigte sich für Kooperationen mit dem Norden offen und streute Wellber Rosen: "Sein Engagement als Generalmusikdirektor der Staatsoper Hamburg ab September 2025 ist ein logischer Schritt in seiner Karriere und eröffnet der Volksoper Wien die Möglichkeit einer aufregenden künstlerischen Zusammenarbeit mit der Intendanz von Tobias Kratzer." Wellber und sie seien noch lange nicht am Ende mit den gemeinsamen Plänen.