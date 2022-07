Tiroler Festspiele Erl im Schatten des "irren Verbrechers"

Die Tiroler Festspiele Erl sind am Donnerstagabend von Bundespräsident Alexander Van der Bellen feierlich eröffnet worden. Zuvor gab es nach der Eröffnungsrede von Hans Peter Haselsteiner, in der er Wladimir Putin als Aggressor und "irren Verbrecher" bezeichnete, Pauken und Trompeten für die Mitwirkenden der Tiroler Festspiele Erl. In Sachen Musik war dazu eine große Bandbreite von melancholisch-getragen bis folkloristisch-zupackend zu hören.