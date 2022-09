Finanzielle Lage an Unis wegen Teuerung "dramatisch"

Die Universitätenkonferenz (uniko) hat am Donnerstag erneut auf die finanzielle Notlage an den Unis aufmerksam gemacht. "Die Lage ist dramatisch", warnte uniko-Präsidentin Sabine Seidler per Aussendung. Die Rekordinflation habe zu Preissprüngen bei Energie und Mieten geführt, dazu kommen die zu erwartenden höheren Personalkosten. Aktuelle Berechnungen der uniko zeigten ein Loch von 1,2 Milliarden Euro für das Gesamtbudget der Leistungsvereinbarungsperiode für 2022-2024.