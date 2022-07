Universitäten brauchen für 2023 und 2024 500 Mio. Euro

Den Universitäten fehlt in den kommenden beiden Jahren aufgrund der hohen Inflation rund eine halbe Mrd. Euro. "Die Kostensteigerungen sind so massiv, dass wir mit alleinigem Nichtnachbesetzen von Stellen nicht auskommen werden", so die Präsidentin der Universitätenkonferenz, Sabine Seidler, am Donnerstagabend vor Journalisten. Das gelte jedenfalls für ihre eigene Hochschule, die Technische Universität (TU) Wien, den meisten anderen gehe es aber auch so.