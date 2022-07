Aufnahmetest für Medizinstudium mit 16.000 Bewerbern

Knapp 16.000 Personen haben sich für den am Freitag stattfindenden Aufnahmetest für das Medizinstudium angemeldet. An den Medizin-Unis Wien, Innsbruck und Graz bzw. an der Uni Linz werden heuer 1.850 Studienplätze vergeben - das sind um 110 mehr als im Vorjahr. In Wien kommen zehn Studienwerberinnen bzw. Studienwerber auf einen Platz, in Innsbruck acht, in Graz sieben und in Linz sechs.