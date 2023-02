Österreich nach drei Corona-Jahren zurück in der Normalität

Drei Jahre nach den ersten Coronafällen ist Österreich zurück in der Normalität und das Gesundheitsministerium bereitete die Rückkehr in den Regelbetrieb vor, hieß es am Freitag in einer Aussendung. 5,9 Millionen Infektionen wurden bis dato gemeldet, 21.800 Menschen starben, mehr als 20 Millionen Impfungen verabreicht und rund 90.000 Covid-19-Medikamente abgegeben. Ein neues Epidemiegesetz und ein neuer Pandemieplan soll für zukünftige Gesundheitskrisen vorbereiten.