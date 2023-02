Nach Regen neuseeländische Autofahrer mit Booten gerettet

Die Nordinsel von Neuseeland ist nach den verheerenden Unwettern der vergangenen Wochen erneut von Starkregen und Überflutungen betroffen. Knapp vier Wochen nach dem massiven Hochwasser in Auckland fielen am Freitag in der größten Stadt des Pazifikstaates und angrenzenden Regionen erneut Rekord-Niederschläge, wie der Sender Radio New Zealand berichtete. Die Polizei forderte die Menschen auf, Reisepläne zu überdenken, um Gefahren auf den Straßen zu umgehen.