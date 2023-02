46-Jähriger erschießt in Wien 43-Jährigen und verübt Suizid

Ein 46-Jähriger hat am Mittwoch kurz vor 12.00 Uhr einen 43-Jährigen in Wien-Simmering mit einer Faustfeuerwaffe erschossen und danach mit dieser Suizid verübt. Beide Personen wurden mit tödlichen Verletzungen auf der Straße aufgefunden, wie Pressesprecher Daniel Fürst gegenüber der APA sagte, sollen die Männer zuvor in einer Cafe-Bar unweit des Tatorts in Streit geraten sein.