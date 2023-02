Roulette-Automat in Wiener Casino manipuliert

Ein Trio, das sich durch auffallend hohe Gewinne im Casino in der Wiener Innenstadt verdächtig gemacht hatte, dürfte seinem Glück tatkräftig nachgeholfen haben. Den mutmaßlichen Betrügern soll es gelungen sein, einen Rouletteautomaten zu manipulieren, der auch ein mechanisches Element aufweist. Ihnen wurde am Dienstag das Handwerk gelegt, berichtete Casinos-Pressesprecher Patrick Minar am Mittwoch der APA.