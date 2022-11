Neu-Delhi schließt Schulen wegen Mega-Smog

Die Regierung in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi lässt die Volksschulen angesichts von starker Luftverschmutzung schließen. Die Regelung gelte ab Samstag, teilte Neu-Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal am Freitag mit. Die Regierung würde auch in Betracht ziehen, weitere Maßnahmen gegen den Smog zu verhängen, etwa dass abwechslungsweise grundsätzlich nur Autos mit geraden beziehungsweise ungeraden Nummernschildern fahren dürfen, sagte Kejriwal laut Nachrichtenagentur PTI.