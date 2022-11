Ainebyoona sagte, dass das Land in Zusammenarbeit mit der WHO an einem Plan arbeite, Ebola-Impfstoffe zu verabreichen. In einer ersten Phase sollen gut 400 Impfdosen an Ärzte und Gesundheitspersonal verabreicht werden. Bei den Impfstoffen handelt es sich nach WHO-Angaben allerdings nicht um lizenzierte Vakzine.

Im Gegensatz zur Zaire-Variante fehlt im Kampf gegen die Sudan-Variante des Ebola-Virus noch ein entsprechender Impfstoff. Die WHO teilte am Donnerstag jedoch mit, dass es vielversprechende Impfstoffkandidaten gebe, die "für eine klinische Erprobung während dieses Ausbruchs geeignet seien". Bei erfolgreichem Einsatz, will die WHO Uganda unterstützen, umfänglichen Zugang zu dem Impfstoff zu bekommen.