Bedrohte oö. Ärztin tot in Ordination gefunden

Eine oberösterreichische Ärztin, die zuletzt wegen Morddrohungen ihre Praxis geschlossen hat, ist am Freitag tot in ihrer Ordination im Bezirk Vöcklabruck gefunden worden. Das berichteten die Oberösterreichische Nachrichten auf ihrer Webseite am Freitag. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte einen Todesfall, es liege kein Fremdverschulden vor und es sei keine Obduktion angeordnet worden.