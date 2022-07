Mehrere Tote durch Unwetter bei Pilger-Lager im Himalaya

Durch ein Unwetter im indischen Teil der Kaschmirregion sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Ein Platzregen habe am Freitag Sturzfluten an einem Lager in der Nähe eines beliebten Hindu-Schreins verursacht, teilten Behördenvertreter mit. Es gebe mindestens acht Todesopfer, mehrere weitere Menschen würden noch vermisst. Einige Verletzte wurden in Krankenhäuser geflogen.