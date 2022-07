Feuer in Westfrankreich fordert vier Menschenleben

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im westfranzösischen Bressuire sind am Freitag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für das Feuer im Zentrum der Bezirkshauptstadt sei noch nicht bekannt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Das Feuer brach in der Früh im Dachgeschoß des Gebäudes aus und verwüstete vier dort befindliche kleine Wohnungen, berichtete die Zeitung "Ouest France".