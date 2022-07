Macron und bin Salman wollen Kriegsfolgen gemeinsam mildern

Frankreich und Saudi-Arabien wollen zusammenarbeiten, um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs "abzumildern". Präsident Emmanuel Macron betonte die Notwendigkeit, sich "mit Blick auf eine Diversifizierung der Energieversorgung europäischer Staaten" weiter mit Saudi-Arabien abzustimmen, wie der Elysée am Freitag mitteilte. Macron hatte am Vorabend den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Paris empfangen und damit heftige Kritik von Menschenrechtsgruppen ausgelöst.