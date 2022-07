1.046 Flüchtlinge warten im Mittelmeer auf Landehafen

1.046 Flüchtlinge warten im zentralen Mittelmeer an Bord von zwei NGO-Schiffen auf einen Landehafen. Das berichten italienische Medien am Freitag. Das von der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" betriebene Rettungsschiff "Geo Barents" hat die italienischen Behörden um einen Landehafen für die 659 Menschen an Bord gebeten, die bei verschiedenen Rettungseinsätzen in Sicherheit gebracht wurden. Weitere 387 Menschen befinden sich auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking".