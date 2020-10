Mafia-Clan plante Anschlag gegen Roms Bürgermeisterin Raggi

Facebook

Seit ihrer Wahl zur Bürgermeisterin 2016 führt die 42-jährige Raggi eine scharfe Offensive gegen mafiöse Organisationen in der Hauptstadt Rom. So wurden vergangene Woche acht illegal errichtete Gebäude im Besitz der berüchtigten römischen Kriminellenbande Casamonica abgerissen. Der Casamonica-Clan ist in Rom ein allseits bekannter Mafiaclan, dessen Mitgliedern die Behörden unter anderem Bestechung, Menschen- und Drogenhandel vorwerfen. Er tauchte zuletzt in zahlreichen Ermittlungen zu Kriminalität und Mafiaaktivitäten auf.

Die Bande Casamonica, deren Mitglieder der Roma-Minderheit angehören, gründe ihre Macht auf einer soliden familiären Struktur sowie auf einer starken territorialen Verwurzelung, behaupten die Ermittler. Die lokale Kriminellengruppe sei mit etablierten Clans der Camorra und der N'drangheta eng verstrickt. Schon 2018 wurden mehrere illegal in Rom errichtete Villen des Casamonica-Clans abgerissen.

Raggi ist die erste Frau, die in Rom zur Bürgermeisterin gewählt wurde. Die Fünf Sterne-Politikerin will bei den im kommenden Frühjahr geplanten Kommunalwahlen in der 3,5 Millionen-Einwohner-Metropole für ein zweites Mandat kandidieren.