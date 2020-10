Nehammer in Rom: "Rückführungsabkommen ausbauen"

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Dienstag in Rom seine italienische Amtskollegin Luciana Lamorgese getroffen. Dabei wurden auch die aktuelle Migrationssituation und der Vorschlag der EU-Kommission für eine neue EU-Asyl- und Migrationspolitik besprochen. Österreich gehöre genauso wie Italien zur "Gruppe der Belasteten" in der EU, so Nehammer. Daher fordere man von der EU-Kommission eine stärkere Rolle bei der Frage der Rückführungen.